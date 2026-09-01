Cómo funciona el sistema de telemedicina en Santa Cruz

El director ejecutivo del Hospital Regional de Río Gallegos, Gastón Flores, explicó a La Opinión Austral y otros medios que el acceso a la modalidad de demanda espontánea comienza en la guardia.

El paciente debe ingresar por la guardia y luego pasar por el consultorio de triage de enfermería, donde se controlan los signos vitales y se determina el tipo de atención que requiere. Cuando la consulta puede resolverse mediante Telemedicina, es derivado al consultorio 9, donde se encuentran los dos tótems destinados a esta modalidad.

A través de esta herramienta se podrán realizar consultas de demanda espontánea en clínica médica, salud mental y pediatría, de acuerdo con la evaluación previa del equipo de salud.