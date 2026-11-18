Cómo la investigación por narcolavado derivó en el cierre preventivo de dos comercios locales

En el programa La Mañana de LU12 se detallaron los avances de la causa federal por narcolavado que involucra a Cristian Sebastián Ibáñez —conocido como “Budín”—, Juan Pablo Borque y otros imputados por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. A partir de un parte oficial emitido por la Superintendencia de Policía Judicial de Investigaciones, Dirección General de Investigaciones, Departamento del Crimen Organizado y División Narcocriminalidad, se informó que, por disposición del Juzgado Federal, se procedió a la clausura preventiva de dos locales comerciales ubicados en Río Gallegos: el lubricentro denominado “Truck”, situado en calle Spilimbergo 1835, y el lavadero “Esperanza Truck”, en calle Spilimbergo 1825.

Según consta en el documento policial, la medida incluyó el cierre de ambos establecimientos y la colocación de fajas de clausura y seguridad en los accesos interiores y exteriores, estableciéndose “la prohibición de desarrollar actividades comerciales, así como del ingreso y egreso de personas, salvo expresa autorización judicial o intervención de la autoridad competente”. El operativo contó con la presencia de testigos hábiles, personas encargadas de abrir el portón principal del predio y efectivos de la División Comisaría Sexta, a cargo del comisario inspector Raúl Domingo Flores, y permanecerá vigente durante el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Durante el análisis periodístico también se repasaron los dichos del gobernador Claudio Vidal, quien vinculó el avance de la causa con la posible implicancia de dirigentes políticos que recibían a investigados en despachos municipales, instando a la prensa con un llamado a que “investiguen”, mientras la causa continúa abierta a la espera del peritaje de teléfonos secuestrados.