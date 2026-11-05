Cómo la voladura de residuos inhabilitó tierras productivas en Santa Cruz

El abogado Leonardo Álvarez Vento, representante legal de la Estancia Punta Loyola, se refirió a la audiencia judicial celebrada en el marco del amparo ambiental por la contaminación generada desde el basural local. Explicó que la jueza interviniente otorgó un plazo perentorio de cinco días hábiles para que el municipio y la empresa concesionaria presenten informes y proyectos de paneles de contención, tras lo cual la causa quedará en condiciones de sentencia durante el transcurso del mes.

El letrado advirtió que el impacto ambiental excede la acumulación superficial de plásticos y bolsas, señalando que la generación de microplásticos ha perforado y penetrado el suelo de manera irreversible. Al respecto, indicó que la situación está respaldada por un informe técnico del INTA y que afecta a unas 5.400 hectáreas de un potrero donde solía haber 1.500 cabezas de hacienda.

“Ese campo directamente no lo podemos usar, nunca más, ya no se puede usar”, afirmó Álvarez Vento, al tiempo que remarcó que esta pérdida representa una disminución en la producción y un daño económico irreparable para el establecimiento. Asimismo, adelantó que una vez concluida esta etapa judicial de cese y mitigación del daño, evaluarán accionar por la vía legal para reclamar una reparación económica.