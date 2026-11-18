Cómo los vecinos del barrio 22 de Septiembre pasaron de la protesta por falta de servicios al gas

En el marco de la recorrida por las obras de extensión de red de gas en los barrios 22 de Noviembre y Chimen Aike, el gobernador Claudio Vidal destacó que los trabajos demandarán una inversión de 240 millones de pesos y beneficiarán a más de 1.000 familias tras una década de espera. “Las obras se proyectan, se licitan, se comienzan y se terminan”, afirmó el mandatario provincial, quien cuestionó que gestiones anteriores entregaron terrenos sin servicios de manera irregular. Durante la visita, referentes barriales como Fátima Soto agradecieron la respuesta institucional y recordaron los años de abandono y reclamos con cortes de ruta. Asimismo, el gobernador confirmó que continuará la reactivación de infraestructura estratégica y anunció que se retomarán las obras en las represas hidroeléctricas con la incorporación inicial de entre 60 y 80 trabajadores provenientes de las bolsas de trabajo gremiales. Por otra parte, al ser consultado sobre el avance de la causa federal por narcolavado en la provincia, Vidal sostuvo que la investigación “va a llegar a las entrañas del sistema político provincial” y criticó la inacción judicial del pasado, señalando que el Ministerio de Seguridad local triplicó la incautación de drogas y armas en tres años de gestión