Cómo seguirá el tiempo en Santa Cruz: pronóstico de nieve, lluvias y frío

La meteoróloga Nelly Welsjur, del Servicio Meteorológico Nacional, brindó el pronóstico para los próximos días en Santa Cruz y anticipó un fin de semana con nevadas en el oeste provincial, lluvias intermitentes en la zona costera y temperaturas cercanas a los 0 °C.

Durante la entrevista explicó que las nevadas más intensas se esperan “desde la zona de Gobernador Gregores hacia el oeste”, mientras que en Río Gallegos predominarán las lloviznas, la nubosidad y las neblinas. “Vamos a estar con precipitaciones intermitentes y con mucha nubosidad”, señaló.

La especialista también hizo un balance del invierno y remarcó que mayo y junio fueron menos rigurosos que lo habitual, mientras que el frío se concentró en julio. “Lo que vino un poquito más concentrado fue el mes de julio”, afirmó.

Sobre el inicio de agosto, indicó que las temperaturas se mantendrán por encima de cero durante los próximos días, aunque aclaró que las heladas podrían regresar cuando disminuya la nubosidad.

Además, explicó que las inundaciones registradas en Río Gallegos fueron consecuencia de la combinación entre el deshielo y las abundantes precipitaciones del último fin de semana. “Cayeron casi 30 milímetros en todo el fin de semana. Es mucha cantidad, más el deshielo”, destacó.