¿Cómo siguen los heridos tras la explosión en Perito Moreno?

El Ministerio de Salud de Santa Cruz confirmó la identidad de las tres víctimas fatales de la explosión e incendio ocurrido en Perito Moreno: Franco Gómez (26), Jorge Valconte (30) y Gael Morales, un bebé de apenas 2 meses. Además, cinco personas continúan internadas en centros de mayor complejidad de la zona norte provincial, mientras sigue el acompañamiento sanitario y social a las familias afectadas.

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia permanecen internados cuatro menores: tres de ellos con graves quemaduras en distintas partes del cuerpo y otro con politraumatismos. Una de las pacientes pediátricas continúa en terapia intensiva con evolución estable dentro de la complejidad del cuadro. En tanto, Daiana Estrada, de 38 años, sigue internada en terapia intensiva en Las Heras con quemaduras en el 35% del cuerpo y asistencia respiratoria mecánica. Las autoridades sanitarias informaron que permanece estable y bajo seguimiento interdisciplinario.