Cómo son los precios de frutas y verduras en el Mercado Concentrador Patagónico de Río Gallegos

Comerciantes del Mercado Concentrador Patagónico destacaron la llegada directa de productos desde las zonas de origen y las nuevas modalidades de venta en el espacio inaugurado en la capital santacruceña. “La idea es que la gente venga, recorra”, señaló uno de los vendedores consultados por La Opinión Austral.

El mercado funciona con venta mayorista de lunes a viernes y apertura para familias los sábados, con productos que varían según oferta, estacionalidad y logística. Desde el predio remarcaron que el objetivo es fortalecer el abastecimiento local y ofrecer precios más accesibles tanto a comerciantes como a consumidores finales.