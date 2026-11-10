Cómo un artista reconstruyó la obra de Osvaldo Bayer tras el ataque en la Ruta 3

El escultor Miguel Gerónimo Villalba brindó detalles sobre el proceso de reconstrucción y el nuevo emplazamiento del monumento a Osvaldo Bayer en la costanera de Río Gallegos, cuya obra original fue destruida el 25 de marzo de 2024. Villalba explicó que el proyecto cuenta con un nuevo chapón de hierro financiado principalmente a través de la venta comunitaria de maquetas en redes sociales, bajo la cuenta de Instagram reconstruir Bayer, logrando recaudar entre 14 y 15 millones de pesos con el apoyo de la ciudadanía y de referentes de la cultura como León Gieco.

Durante la entrevista, el escultor aclaró que no recibió compensación económica del proceso judicial ni el apoyo de organismos provinciales para recuperar el chapón original, el cual fue colocado de forma inconsulta contra una pared en el Complejo Cultural Santa Cruz. Asimismo, destacó que la nueva ubicación en la costanera permitirá apreciar el diseño lumínico original de la figura y adelantó que la inauguración oficial está prevista para el 25 de marzo del próximo año, al cumplirse dos años del atentado contra la escultura.