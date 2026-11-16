Cómo un BMW exhibido en TikTok se convirtió en pieza clave de la causa de narcolavado

En La Mañana de LU12 se analizaron las últimas novedades de la megacausa federal por narcolavado en Santa Cruz, que vincula el tráfico regional de cocaína con la administración clandestina de bienes embargados a Lázaro Báez. El empresario santacruceño está acusado de seguir manejando propiedades inmovilizadas por la Justicia desde la cárcel a través de terceros. El fiscal federal Zárate explicó que, al ser indagado, Báez sostuvo que continuaba gestionando esos activos porque consideraba que las propiedades le seguían perteneciendo, lo que motivó pedidos de mayor rigurosidad judicial para evitar que opere mediante un teléfono desde prisión.

Durante el fin de semana, los principales sospechosos fueron trasladados a la Unidad 15 de Río Gallegos con sus pertenencias y colchones para ser alojados en un mismo sector. Durante el operativo, uno de los detenidos le dijo a su madre al ingresar al penal: “Perdón, mami”.

La investigación señala a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, como el nexo entre el lavado de activos provenientes de las propiedades de Báez y el dinero del narcotráfico. El sábado a las 20:23, la policía secuestró en la intersección de las calles 20 de Julio y Santa Fe un automóvil BMW 118i gris oscuro, dominio AD 979 IU, que Ibáñez exhibía en su cuenta de TikTok, además de una camioneta Raptor y una F-100 incautadas en otros procedimientos.

En paralelo, la División Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz y la Prefectura Naval detectaron graves irregularidades en un establecimiento rural embargado, tras una orden del juez federal Claudio Vázquez. Entre el 10 y el 13 de noviembre, los efectivos hallaron ganado con marcas ilegibles y señales ajenas al campo, lo que alerta sobre posibles maniobras de ocultamiento patrimonial y blanqueo comercial. La Fiscalía Federal suspendió temporalmente el conteo el viernes 13 de noviembre para evitar una mortandad animal, debido a que el establecimiento atraviesa el período de parición de unos 6.000 ovinos.