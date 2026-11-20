Cómo un trabajo de soldadura derivó en incendio y en la internación de un vecino

En el programa La Mañana de LU12 se informó que un vecino fue hospitalizado tras intentar apagar un incendio en su propia vivienda, ubicada en el barrio del Faro, sobre la calle Trepo al 700 aproximadamente. El episodio ocurrió el martes alrededor de las 18 horas y el operativo finalizó cerca de las 18:15.

De acuerdo con lo expuesto en el informe, el hombre fue trasladado al Hospital Regional tras inhalar humo mientras intentaba sofocar las llamas en su domicilio. En el lugar intervinieron seis efectivos del cuartel de bomberos, personal del Comando Patrullas y una ambulancia.

La reconstrucción de los bomberos determinó que el fuego fue accidental: chispas provocadas por un trabajo de soldadura alcanzaron materiales combustibles del techo y el viento favoreció la propagación del incendio.

Los bomberos combatieron las llamas en el cielo raso y levantaron parte de las chapas para liberar gases calientes y enfriar los materiales. El vecino recibió asistencia inmediata y fue derivado de manera preventiva por los síntomas derivados de la inhalación de humo.