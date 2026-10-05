Cómo una joven cautiva durante 7 meses en el barrio Apap de Río Gallegos logró escapar de su captora

Un informe del cronista Matías Fenelli aborda los graves hechos de violencia conocidos en Río Gallegos, centrados en el caso de una joven que permaneció cautiva durante siete meses por parte de su pareja de apellido Romero en una vivienda del barrio Apap. En la cobertura, Fenelli detalló el inicio de la relación y cómo con el tiempo las actitudes de Romero comenzaron a cambiar fuertemente al punto de aislarla por completo, tomando sus redes sociales, bloqueando a familiares y manejando sus cuentas bancarias, además de hacerse pasar por ella en conversaciones de WhatsApp para transmitir tranquilidad a su entorno. Asimismo, el cronista destacó las complejas instancias previas a la huida de la víctima al señalar que la familia notó conductas sospechosas e hizo la denuncia, pero que la justicia no actuó aduciendo problemas psicológicos de la acusada. La situación concluyó el jueves por la noche cuando la víctima logró escapar del encierro aprovechando que Romero no estaba, golpeando las puertas del vecindario para pedir auxilio antes de ser trasladada por los vecinos a la Dirección de Investigaciones. Al respecto, Fenelli describió el violento panorama constatado tras la fuga al precisar que la joven presentaba cortaduras con alambres de púa, martillazos en la cabeza y heridas con destornillador en las manos. Por su parte, personal de la Policía de Santa Cruz rastreó el teléfono de la acusada mediante el uso de la plataforma de transporte de pasajeros donde trabajaba, logrando su detención en la calle Cerro Dos Hermanas del barrio Juan Pablo II. Tras la aprehensión, Romero permanece detenida a la espera de resoluciones judiciales que definan su situación penal, mientras que la víctima ya se encuentra con su familia recibiendo contención.