Cómo una vecina de Santa Cruz llegó de madrugada a Córdoba y logró ver a su tercer Papa

La Mañana de LU12 AM680 dialogó con Mónica Benítez, integrante de la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Río Gallegos, quien viajó a la provincia de Córdoba para participar de la misa oficiada por el Papa León XIV en el predio de Fadea. Durante la entrevista, Benítez relató que arribó al lugar alrededor de las 3 de la mañana y destacó la masiva concurrencia de fieles procedentes de diversas provincias argentinas como Salta, Tucumán, Chubut y La Pampa. “Es un momento muy especial para todos”, expresó la vecina al recordar que la Argentina no contaba con la presencia de un pontífice en su territorio desde hacía 40 años. Asimismo, compartió su apreciación personal sobre el Santo Padre señalando que “transmite mucha paz”, además de “palabras de esperanza, mucha sensibilidad y humildad”. La feligrés detalló la organización del evento, que contó con puestos sanitarios, baños químicos y pantallas gigantes divididas por sectores para seguir la ceremonia. Finalmente, Benítez resaltó la significación espiritual del encuentro al revelar que se trata del tercer Sumo Pontífice al que tiene la oportunidad de ver en persona, tras haber presenciado en el pasado a San Juan Pablo II y al Papa Francisco durante un viaje a Roma.