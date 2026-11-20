Cómo vuelven a moverse las represas en Santa Cruz después de tres años de paralización

En el programa La Mañana de LU12 se analizó la recorrida del gobernador Claudio Vidal por las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz y el inicio gradual de la reactivación de la obra, paralizada desde noviembre de 2023. Según se detalló en el informe, ya comenzaron a subir trabajadores hacia los campamentos para retomar actividades de manera progresiva, con la expectativa de que en los próximos meses los trabajos alcancen mayor ritmo.

El reinicio priorizará la represa Jorge Cepernic, ubicada aguas abajo, mientras que el avance de la Néstor Kirchner o Cóndor Cliff quedará supeditado a la evolución de esa primera etapa. En el programa se destacó el impacto laboral esperado en Santa Cruz para el sector de la construcción y la reducción de la desocupación, luego de un período marcado tanto por la detención de las represas —que llegaron a emplear a casi 3000 personas— como por la pérdida de puestos de trabajo tras la retirada de YPF en la zona norte provincial.

Asimismo, se repasaron los distintos frenos que atravesó el proyecto a lo largo de los cambios de gestión nacional, las demoras en la firma de adendas y acuerdos económicos con las empresas y bancos chinos, y el pedido del gobernador para que la obra no vuelva a detenerse: “Esperaba que no hubiera más a partir de ahora más interrupciones”. Finalmente, se remarcó que la represa Jorge Cepernic se acerca al 50% de ejecución y podría estar operativa en un plazo de dos a tres años si logra trabajar a plena capacidad.