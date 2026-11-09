Cobertura de La Opinión Austral: León XIV habla ante empresarios y sindicalistas

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La Opinión Austral lleva adelante una cobertura especial desde Buenos Aires, de la mano de sus periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose, quienes siguen de cerca las distintas actividades del papa en la capital argentina.

En el marco de su agenda de este lunes, que incluyó una multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles, León XIV participa de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La convocatoria reúne a cerca de 1.000 personas, entre empresarios de grandes compañías y pymes, dirigentes gremiales, trabajadores, integrantes de movimientos sociales y referentes del ámbito académico.