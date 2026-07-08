Cobertura especial: se conoce el veredicto por el ARA San Juan, la Justicia dicta sentencia

Tras más de 30 audiencias y años de reclamos por parte de los familiares de las víctimas, este miércoles se conoce el veredicto en la causa por el hundimiento del ARA San Juan.

La Opinión Austral cubre en exclusiva el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, dónde se escucharán las últimas palabras de los acusados antes de pasar a un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en uno de los juicios más importantes de la historia reciente del país.

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