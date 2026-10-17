Franco Colapinto publicó un mensaje dirigido a sus seguidores y pidió que frenen los ataques en redes sociales contra otros pilotos, sus compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros.
El piloto argentino advirtió que, aunque muchos creen estar defendiéndolo, las críticas terminan perjudicándolo. “En vez de apoyarme, terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos”, expresó.
Colapinto pidió un cambio colectivo y llamó a acompañar su carrera de otra manera, sin agresiones. Además, relacionó su mensaje con sus objetivos deportivos y la necesidad de mejorar su rendimiento y conseguir resultados.
“Necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, concluyó. Durante un debate televisivo, señalaron que se lo notaba angustiado al hablar sobre la situación.
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