Colapinto largará 16° tras su choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto vivió un sábado complicado en la Fórmula 1 durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine rozó el muro con su neumático izquierdo en los instantes finales de la Q1, provocando bandera roja y quedando eliminado de la Q2. Este domingo largará desde la octava fila, en el puesto 16°.

Hasta el accidente, Colapinto había mostrado un buen desempeño y llegó a ubicarse décimo momentáneamente, lo que lo hubiera clasificado a la segunda ronda. Su compañero Pierre Gasly también perdió el control en la curva 4, dejando a ambos fuera de la Q2 y complicando la estrategia de Alpine.

Tras el accidente, Colapinto expresó: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”. Además, reconoció que la salida de pista de Gasly lo desconcentró: “Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó”.

Más allá de la carrera, el futuro del argentino está en juego: Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, evaluará su continuidad de cara a 2026, y el desempeño en Bakú será clave. Este domingo, buscará aprovechar las oportunidades de sobrepaso del trazado urbano y remontar posiciones.