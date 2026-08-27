¡Colapinto sigue en la F1! Alpine lo confirmó para 2027

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la temporada 2027 de la Fórmula 1. Será su segunda temporada completa en la máxima categoría.

El argentino, de 23 años, continuará como compañero de Pierre Gasly. Su rendimiento durante 2026, en el que sumó 19 puntos en las primeras 12 fechas y logró sus mejores resultados con un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá, fue clave para su continuidad.

“Me siento muy feliz y muy establecido aquí”, expresó Colapinto tras la confirmación y agradeció la confianza del equipo, Flavio Briatore y Steve Nielsen.

Briatore también destacó su evolución: “Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año”. Además, remarcó que el objetivo de Alpine es construir un auto capaz de competir y ganar.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 tras destacarse en las categorías inferiores. En la Fórmula 4 Española de 2019 consiguió 11 victorias, 13 podios y 10 poles en 21 carreras.

Ahora, el piloto nacido en Pilar continuará su camino en la Máxima con Alpine y buscará seguir creciendo en la categoría.