Colapinto terminó 17° en el GP de Italia: “Muy solo toda la carrera y sin ritmo”

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, sufriendo la falta de rendimiento del Alpine y sin poder avanzar posiciones en Monza. El argentino mantuvo su lugar de largada, pero la carrera se le hizo “muy larga, muy dura” y “bastante aburrida”, según expresó a ESPN.

Alpine aplicó una estrategia dividida: Franco salió con neumáticos medios y Pierre Gasly con duros. Esto le permitió al pilarense defender su posición durante varias vueltas, aunque Gasly lo superó en el giro 13 con menor degradación de goma y motor nuevo.

Colapinto también enfrentó problemas físicos: durante las 53 vueltas informó a su ingeniero que tenía un calambre, y se lo vio bastante cansado al terminar la carrera. A pesar de sus esfuerzos, Alpine le pidió que dejara pasar a Gasly en las últimas vueltas, quien terminó 16° frente al 17° de Franco.

La Fórmula 1 tendrá un fin de semana de descanso antes de la próxima cita en Bakú, Gran Premio de Azerbaiyán, del 19 al 21 de septiembre. En 2024, Colapinto debutó con Williams y sumó sus primeros puntos, terminando 8° en la temporada.