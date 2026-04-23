Colapinto volvió a sus orígenes en el karting y lo disfrutó a full

“Primer día en Argentina estuvo divertido”: Franco Colapinto se subió a un karting en el Kartódromo de Zárate y armó “carreritas” junto a Gabriel Gandulia, quien además registró toda la acción.

El piloto de Alpine giró con un Tony Kart de motor KZ del Acosta Racing Team, la misma estructura con la que logró títulos nacionales en sus inicios dentro del automovilismo.

En los videos que compartieron, se ve la jornada desde adentro de la pista, con maniobras, velocidad y el regreso a ese lugar donde empezó todo. “Qué bueno que está esto”, escribió el propio Colapinto.

La visita al país se da en la previa del “Road Show to BA 2026”, donde el piloto realizará una exhibición en Buenos Aires con un Fórmula 1 y otros vehículos históricos.

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