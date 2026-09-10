Colegio de Martilleros en Santa Cruz: la palabra del diputado Santiago Aberastain antes de la sesión

Móvil en vivo con Matías Fenelli desde la Legislatura de la provincia de Santa Cruz sobre el tratamiento del proyecto de ley para la creación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

Durante la cobertura para el programa, el diputado provincial Santiago Aberastain (bloque Por Santa Cruz) brindó detalles sobre la iniciativa previa al inicio de la décima sesión ordinaria. Respecto del estado parlamentario del proyecto, Aberastain afirmó que “ya está listo para despachar por mayoría simple” y que “se hicieron algunas modificaciones en el artículo 64”. Frente al descontento manifestado por sectores del rubro inmobiliario, el legislador señaló que “tenemos que avanzar en ordenar y creemos que es la mejor manera”, añadiendo que “no es enfrentar a los ciudadanos sino buscar alguna forma de incluirlos”. Asimismo, sostuvo que hoy la actividad beneficia a “algunos pocos” y que “el que menos beneficiado está hoy es el inquilino” ante los “alquileres altísimos”.

Por otra parte, al ser consultado sobre los recientes cruces políticos entre el gobernador Claudio Vidal y el diputado provincial Daniel Peralta, Gómez ironizó sobre el intercambio de declaraciones en redes sociales expresando: “Vi algunos videos de declaraciones… pareció como un show de stand up”.