“Colo” Gil fue figura en el debut de Huracán y dejó su mensaje: “Aguante Río Gallegos”

Banfield y Huracán empataron 1 a 1 en el inicio de la fase de grupos de la Liga Profesional, en un partido disputado y con protagonismo del mediocampista santacruceño Leonardo “Colo” Gil.

El Colo fue uno de los jugadores más destacados del encuentro: terminó primero en recuperaciones (9), pases precisos (49/57), infracciones recibidas (5), pases al campo rival (33) y pases al último tercio (12). Además, fue segundo en chances creadas (3) y en duelos ganados (8 de 13).

Los goles llegaron en el segundo tiempo: Mauro Méndez abrió el marcador para Banfield a los 2 minutos y Jordy Caicedo igualó para Huracán a los 38. El encuentro tuvo dos expulsados: Santiago Esquivel en el local y Thaiel Peralta en el Globo.

Tras el empate, Banfield quedó primero en el Grupo B y Huracán segundo. En la próxima fecha, Banfield visitará a Sarmiento el jueves 29 de enero, mientras que Huracán será local ante I. R. (M) el martes 27.

Con una actuación sólida y regular, el Colo Gil volvió a demostrar su jerarquía y dejó bien alto el nombre de Río Gallegos en el fútbol argentino.