Comadres, diablos y baile: el festejo de carnaval multitudinario de 28 de Noviembre

La Cuenca Carbonífera explotó de alegría con una convocatoria récord: más de 700 personas colmaron la “Noche de Comadres”, extendiendo el baile hasta pasadas las 5:30 de la mañana. ¡Nadie se quiso quedar afuera!

Organizado por la Agrupación Flor de Ceibo, el festejo incluyó el tradicional desentierro del diablo en el mojón cultural, donde la harina, el talco y la serpentina pintaron a todos por igual. “Cuando estamos pintados, somos uno”, expresaron desde la organización.

Con el folklore de Los Hermanitos Silva y el ritmo bailable de Impacto Norteño, 28 de Noviembre se consolidó como el epicentro del carnaval santacruceño este 2026.

Cronograma del Carnaval 2026:

Domingo 15: Corsos municipales en 28 de Noviembre con comparsas invitadas.

Lunes 16: Gran corso en Río Turbio.

Martes 17: Tradicional Chaya para bendecir vehículos y objetos personales.

Viernes 20 y Sábado 21: Almuerzo comunitario y cierre con el entierro del Carnaval (quema del Pujllay).