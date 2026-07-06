Comenzó la última jornada de alegatos en el juicio por el ARA San Juan

Desde el Juzgado Federal de Río Gallegos, el periodista Juan Suárez informó en LU12 AM680 que comenzó una de las audiencias más importantes del tramo final del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Durante la jornada se esperan los alegatos de las defensas de Luis López Maciel, Héctor Alonso y Hugo Correa. Además, este martes habrá un debate sobre el pedido de nulidad del alegato de la fiscalía, presentado por la defensa de uno de los imputados.

Según informó Suárez, el miércoles será el turno de las últimas palabras de los acusados. López Maciel ya confirmó que hará uso de ese derecho y se espera que también lo haga Villamide.

Aunque el Tribunal tiene plazo legal hasta después de la feria judicial para dictar sentencia, trascendió que buscaría emitir el veredicto antes del viernes 17, para evitar una mayor espera a los familiares de los 44 tripulantes.