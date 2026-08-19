Comercio en Santa Cruz: la actividad tuvo una caída interanual del 12,53% y crece la preocupación

La actividad comercial en Santa Cruz registró una fuerte caída durante julio, según el relevamiento de la Federación Económica de Santa Cruz. Su presidente, Guillermo Polke, señaló que la baja alcanzó a casi todos los rubros y expresó preocupación por el cierre de comercios, el aumento de la desocupación y el nivel de endeudamiento de los trabajadores.

“Una abrupta caída (…) de la totalidad de los rubros”, describió Polke al referirse a la situación de sectores como alimentos, servicios, construcción, farmacias, ferreterías, electrónica y calzado.

Según los datos mencionados durante la entrevista, la actividad tuvo una caída interanual del 12,53% en julio y una disminución del 8,4% respecto de junio. Polke remarcó que julio se compara además con un año anterior que ya presentaba dificultades económicas.

El titular de la Federación Económica explicó que el aguinaldo dejó de destinarse principalmente al consumo o a gastos extraordinarios y que, según lo que observan, una parte importante se utiliza para cancelar deudas. “La gente está muy endeudada con el sistema bancario, muy endeudada con las tarjetas de crédito, con las billeteras virtuales”, afirmó.

Durante la entrevista también se analizó el impacto de las altas tasas de interés y el crecimiento del endeudamiento para afrontar gastos cotidianos. Según Polke, muchas personas recurren al crédito para “comer, vestir, pagar los servicios”, y luego deben afrontar las cuotas junto con los gastos del mes siguiente.

Otro de los puntos abordados fue la situación de las pequeñas y medianas empresas frente a ARCA. Polke sostuvo que el organismo “ha profundizado” el cobro de las deudas de empresas, pymes y comercios, y explicó que desde la Federación Económica realizan gestiones para impulsar una ley de emergencia pyme nacional.

Entre las medidas propuestas se encuentra la suspensión de embargos por parte de ARCA. “La única forma de que la gente, la PYME pueda pagar sus impuestos es con reactivación económica”, sostuvo Polke, quien consideró que esto requiere una mejora en el poder adquisitivo de los consumidores.

El dirigente advirtió además que la situación no es exclusiva de Santa Cruz y que otras provincias atraviesan dificultades similares.