Comercios en crisis: la Cámara de Comercio advierte por cierres y pérdida de empleos en Río Gallegos

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, analizó la situación del sector comercial ante el cierre de grandes empresas y la caída del consumo.

Fadul señaló que entre los cierres de Carrefour Market, Autofarma y la situación vinculada a Intercargo se contabilizan “arriba de los 300 puestos de trabajo que se pierden”. Además, advirtió que el escenario también afecta a los pequeños y medianos comerciantes.

“Es evidente cómo van cerrando y van cayendo comercios de todos los tipos y tamaños”, sostuvo el titular de la Cámara, quien consideró que la Ley de Emergencia sancionada en Santa Cruz constituye un marco positivo, aunque “viene resultando insuficiente” frente a la situación actual.

Durante la entrevista también se refirió a las dificultades que enfrentan las Pymes ante obligaciones fiscales, la competencia del comercio electrónico y las ventas informales a través de redes sociales.

Según Fadul, el impacto del comercio online se vuelve mayor en un contexto de baja demanda: “En un contexto de baja demanda, la incidencia de la competencia del e-commerce con el comercio tradicional es mucho más alta”.

El presidente de la Cámara de Comercio remarcó que la principal preocupación es la caída del consumo y sus consecuencias sobre la continuidad de los comercios y las fuentes laborales en Río Gallegos.