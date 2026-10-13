Este martes se inició en la Cámara Oral de Río Gallegos el debate oral contra tres imputados por el robo y la comercialización ilegal de armas y municiones que estaban bajo custodia judicial en Río Turbio.
La causa se remonta a diciembre de 2024, cuando el operativo “Empleado Infiel” permitió avanzar en la investigación de una presunta red delictiva vinculada a la sustracción de armamento del Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil.
Los acusados, identificados por los apellidos Cabana, Sánchez y Muñoz, deberán responder ante la Justicia por su presunta participación en los hechos. Entre los perfiles vinculados a la causa hay un exfuncionario judicial y un expolicía.
Durante los allanamientos realizados en Río Turbio, 28 de Noviembre y otros puntos de la zona, se secuestraron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos, documentación judicial y dinero en efectivo.
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