Comienza el debate oral por el robo de armamento del juzgado de Río Turbio

Este martes se inició en la Cámara Oral de Río Gallegos el debate oral contra tres imputados por el robo y la comercialización ilegal de armas y municiones que estaban bajo custodia judicial en Río Turbio.

La causa se remonta a diciembre de 2024, cuando el operativo “Empleado Infiel” permitió avanzar en la investigación de una presunta red delictiva vinculada a la sustracción de armamento del Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil.

Los acusados, identificados por los apellidos Cabana, Sánchez y Muñoz, deberán responder ante la Justicia por su presunta participación en los hechos. Entre los perfiles vinculados a la causa hay un exfuncionario judicial y un expolicía.

Durante los allanamientos realizados en Río Turbio, 28 de Noviembre y otros puntos de la zona, se secuestraron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos, documentación judicial y dinero en efectivo.