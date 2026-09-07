Comienza en Las Heras la entrega de zapatillas del programa EduActiva

El Gobierno de Santa Cruz dio inicio a la implementación del programa Educativa, una iniciativa articulada entre el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social que contempla la distribución de calzado escolar para estudiantes de nivel primario. El cronograma de entregas comienza en la localidad de Las Heras y continuará posteriormente en Pico Truncado y Caleta Olivia.

Durante el programa se analizaron los objetivos oficiales de la medida, orientados a aliviar la economía familiar y fomentar la actividad física y la inclusión. Asimismo, el equipo periodístico abrió el debate sobre el impacto real de las políticas asistenciales en contextos de crisis económica, señalando la necesidad paralela de garantizar infraestructura edilicia adecuada en las escuelas y generar condiciones laborales que permitan a las familias acceder a estos bienes por sus propios medios.