Como en El Eternauta: la costa de Quequén cubierta de espuma

La costa amaneció cubierta por un denso manto de espuma marina similar a la nieve que recuerda a la serie El Eternauta.

El fenómeno fue causado por un ciclón extratropical con ráfagas de viento de hasta 100 km/h que azotó la zona bonaerense.

La acumulación de espuma superó el metro de altura en algunos sectores y atrajo a decenas de personas para tomar fotografías.

A diferencia de la historieta escrita por Héctor Oesterheld, esta espuma no es tóxica y se produce por la agitación del mar que mezcla aire con materia orgánica de microalgas.

El temporal también provocó el desborde del mar sobre la escollera y daños en estructuras como bancos y escaleras.