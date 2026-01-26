Comodorense relató el drama de Villa Lago Rivadavia frente al fuego: “Parecían volcanes”

El avance del incendio forestal en Villa Lago Rivadavia, a pocos kilómetros del Parque Nacional Los Alerces, mantiene en vilo a vecinos, productores y brigadistas, con evacuaciones preventivas y viviendas amenazadas por el fuego.

Diego Jiménez, propietario de cabañas en la zona y oriundo de Comodoro Rivadavia, relató que en una de las jornadas más críticas se levantaron enormes columnas de humo: “Parecían volcanes levantándose al oeste de la villa”.

La emergencia obligó a evacuar a adultos mayores, entre ellos su madre de 76 años, quien debió abandonar su casa entre lágrimas ante el temor de perder todo lo construido durante 40 años.

El impacto del incendio también golpea a la fauna: “Un caballo se prendió fuego y bajó corriendo desesperado”, recordó Jiménez, mientras helicópteros trabajaban a metros del poblado para frenar el avance de las llamas.

Más de 300 brigadistas trabajan sin pausa y podrían llegar a ser 500. “Están haciendo un trabajo heroico, pero necesitan más apoyo”, advirtió el vecino, destacando que nunca se vivió una situación similar en la región.