Con la causa caratulada como homicidio calificado, 300 personas marcharon en Las Heras por Martina

El pasado sábado se realizó en la localidad de Las Heras una concurrida marcha con la participación de alrededor de 300 personas para exigir justicia por el fallecimiento de Carla Martina Ríos, la joven de 22 años que perdió la vida a raíz de un incendio ocurrido el domingo anterior. Durante la cobertura de La Mañana de LU12, se destacaron las imágenes registradas por el reportero gráfico Jorge Bilbao, en las que se observó el acompañamiento de la comunidad y de numerosas jóvenes con carteles a la madre de la víctima, Cynthia. La investigación del hecho dio un giro decisivo luego de que las pericias determinaran que el fuego fue provocado de manera intencional, motivo por el cual la causa judicial fue recalificada bajo la carátula de homicidio calificado. Mientras las autoridades buscan armar el rompecabezas a partir de eventuales testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad, la atención está puesta en la evolución de la pareja de la víctima, un joven llamado Enzo, quien aún permanece internado a la espera de poder declarar. Sobre la situación procesal de la pareja, en la transmisión periodística se analizó que “quedan solamente dos alternativas, o es víctima o es victimario; ahora hay que investigar para saber en cuál de los dos lugares se encuentra”. La comunidad de Las Heras se mantiene atenta al avance del expediente judicial y a las medidas que adopte la justicia en las próximas horas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.