Con la nieve hasta el pecho: el heroico rescate de ovejas tras el temporal en Santa Cruz

Desde la Estancia La Frontera, ubicada sobre la Ruta Provincial 41, cerca de Los Antiguos, compartieron un emotivo video que muestra el trabajo de rescate de ovejas que quedaron aisladas y parcialmente enterradas por la intensa nevada que afectó a la zona norte de Santa Cruz. 💙

🌨️ “La realidad del campo la viven quienes están ahí todos los días”, expresaron, destacando la labor de Baruki Pérez para salvar a los animales en medio de las extremas condiciones.

🚧 Además del difícil panorama para el ganado, la estancia permaneció aislada debido al cierre de la Ruta 41 por el temporal. Recién este martes, luego de varias horas de trabajo de las máquinas viales, lograron reabrir el camino y restablecer el acceso a la zona.

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