Con la pista totalmente renovada, el aeropuerto de Río Gallegos reinicia sus operaciones

Este lunes se realizó el acto oficial de reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de Aeropuertos Argentina, en una cobertura especial del grupo La Opinión Austral.

El Gerente General de la Unidad de Negocios Este de Aeropuertos Argentina 2000, Estanislao Alemán, aseguró que “la obra es monstruosa” y destacó que se invirtieron más de 30 mil millones de pesos en la rehabilitación de la pista, a la que definió como “la columna vertebral del aeropuerto”.

Según explicó, la nueva pista cuenta con balizamiento renovado, tecnología de punta y altos estándares de seguridad, lo que permite garantizar operaciones regulares incluso frente a condiciones climáticas adversas.