Con tres atletas que representan a Santa Cruz, IPEI va por el Nacional de Clubes U16 de atletismo

Valentina Rattalino, Iara Casanova y Lara Jurado viajarán a Concordia, Entre Ríos, para competir en la 27° Copa Nacional de Clubes U16 de Atletismo, una de las competencias juveniles más importantes del país.

El profesor Gabriel Ceballos destacó el crecimiento del grupo y el trabajo formativo que realiza el club: “Buscamos que los chicos participen y disfruten. Los logros deportivos acompañan, pero no son el objetivo principal”.

Valentina competirá en lanzamiento de disco, bala y martillo. Con experiencia en torneos nacionales, aseguró que llega con mucha ilusión: “Espero que me vaya bien”.

Iara participará en los 80 metros con vallas y salto en largo. Su meta está clara: “No pretendo ganar, sino mejorar mis tiempos y mis marcas personales”.

Lara será parte de las pruebas de lanzamiento de disco y bala. Contó que descubrió su pasión por el atletismo en el colegio y encontró en los lanzamientos la disciplina que más la identifica.

La delegación partirá el viernes rumbo a Buenos Aires y luego continuará viaje hacia Concordia, donde el sábado comenzará la competencia que reunirá a los mejores clubes U16 del país.