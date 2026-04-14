Concierto de músicos solidarios del Teatro Colón en el Hospital Regional del Río Galleogs

El grupo solidario “Música para el Alma” brindó un emotivo concierto en el Hospital Regional de Río Gallegos, acercando la música a pacientes y familias que no pueden acceder a espectáculos en vivo.

Integrado por músicos del Teatro Colón y de la Sinfonietta, el repertorio incluyó piezas de ópera y canto lírico, con presentaciones tanto en el hall como en salas de internación.

El violonchelista Jorge Bergero contó que el proyecto nació en 2012, a partir de una experiencia personal, con la idea de llevar música “a lugares donde hace mucho bien”.

La iniciativa forma parte de una gira por Santa Cruz que contempla nueve conciertos en distintos espacios de salud y contención social.

Este martes 14 continúan en Río Gallegos: a las 10 hs en Oncología del Centro de Medicina Nuclear y a las 15:45 en la Residencia de Adultos Mayores Dr. Braulio Zumalacarregui.

El miércoles 15 estarán en Comandante Luis Piedra Buena: 11:30 en el Hogar de Tránsito Aonikenk Koske y 17:45 en la Residencia de Adultos Mayores Luis Borea.

El jueves 16 se presentarán a las 10 hs en el Hospital Dr. Armando Zamudio, mientras que el viernes 17 cerrarán la gira en Puerto San Julián: 10 hs en el Hospital Distrital y 17:45 en la Residencia de Adultos Mayores San José.

“Para la gente que no puede ir a escuchar música en vivo, se la traemos donde ellos están”, resumió Bergero sobre el espíritu del proyecto.