Condena ejemplar: 19 años de prisión para Claudio Contardi

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado” y quedó detenido de inmediato por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana.

Desde la sala contigua donde escuchó el veredicto, Prandi expresó: “Siento que la Justicia finalmente no me escuchó solo a mí, sino a una sociedad. Esto tiene que marcar un precedente”.

El fiscal había pedido 20 años y la defensa de la actriz, 50 años. Contardi será trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana mientras espera su cupo en una cárcel bonaerense.