Condenaron a 8 años de prisión a una pareja por trata de personas en Santa Cruz

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, mediante un tribunal unipersonal a cargo del juez Mario Reynaldi, condenó a ocho años de prisión a Noemí Edith Choque Laura y a Ramy Ramiro Álvarez Aramayo por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, cometido en perjuicio de una joven migrante de nacionalidad boliviana.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2018. La víctima, que al momento de ser captada tenía 19 años y atravesaba una situación de vulnerabilidad, fue trasladada bajo engaños y permaneció durante aproximadamente tres años trabajando de sol a sol, aislada de toda comunicación con su familia y sin contacto con terceros. La joven logró salir de la situación de encierro al aprovechar una oportunidad para solicitar un teléfono celular, con el cual se comunicó con la policía para pedir auxilio.

Además de la pena de ocho años de prisión —cumpliendo la mujer condenada prisión domiciliaria al momento del fallo—, la resolución judicial fijó una reparación económica de 90 millones de pesos a afrontar por los condenados en concepto de indemnización por los daños físicos y psicológicos ocasionados a la víctima.