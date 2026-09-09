Condenaron a cadena perpetua a José Cabrera por el asesinato al empresario Nelson Romero

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El Tribunal Oral de Río Gallegos dio a conocer este miércoles 9 de septiembre la sentencia contra José Daniel Cabrera Gallardo, acusado por el homicidio agravado criminis causae del empresario Nelson Ariel Romero.

Romero, empresario de Río Gallegos, fue asesinado en agosto de 2024. Cabrera Gallardo era el único imputado en la causa.

🏛️ El acusado no se presentó en la jornada en la que se conoció la sentencia. El Tribunal Oral resolvió condenarlo a cadena perpetua.

📍 La audiencia concentró la expectativa de familiares, allegados y de toda la comunidad, en el marco de la cobertura especial de La Opinión Austral.

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