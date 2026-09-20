Condenaron a dos cajeros del Banco Nación por robar dinero a clientes

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta condenó a dos ex cajeros del Banco Nación por robar dinero de clientes que realizaban depósitos en la sucursal de Orán durante 2023.

Silvia Verónica Castro recibió dos años de prisión en suspenso y Fernando Horacio Arias Knudsen, seis meses, también en suspenso. Ambos fueron considerados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación había detectado 22 maniobras, pero el tribunal consideró probados 18 hechos: 17 atribuidos a Castro y uno a Arias Knudsen.

La modalidad consistía en retirar algunos billetes de los fajos que los clientes entregaban para depositar. Castro trasladaba el dinero hacia una máquina contadora ubicada fuera de la vista de los depositantes y escondía parte de los billetes en un folleto publicitario.

La maniobra quedó al descubierto el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo advirtió que Castro retiraba billetes de un depósito. Tras ese episodio, el banco revisó las cámaras de seguridad y detectó otras operaciones similares.

Las víctimas eran principalmente clientes habituales que depositaban sumas importantes. En varios casos, cuando aparecían diferencias, los propios clientes asumían que habían cometido un error al contar el dinero.

Durante el juicio se exhibieron las imágenes y declararon personas afectadas. Los acusados negaron los hechos y atribuyeron la acusación a conflictos laborales, pero el juez descartó esa explicación.

Además de las condenas, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus penas y deberán cumplir reglas de conducta durante dos años.

Los damnificados podrán iniciar reclamos por los perjuicios sufridos. La investigación concluyó que las maniobras afectaron tanto a los clientes como a la imagen de la entidad bancaria.