Condenaron a prisión perpetua a José Cabrera por el asesinato de Nelson Romero

La Cámara de lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial condenó a José Daniel Cabrera a prisión perpetua por el homicidio agravado criminis causae y por el uso de arma de fuego contra el empresario de Río Gallegos Nelson Ariel Romero. El acusado no estuvo presente durante la lectura de la sentencia, mientras que el tribunal rechazó los planteos de nulidad de la defensa y ordenó mantener su detención.

La resolución fue recibida con emoción por la familia de Romero, tras más de dos años de espera. La sentencia también establece el pago de las costas procesales, el decomiso de elementos incorporados a la causa.