Conducía a alta velocidad, dio tres vueltas en el aire y el acompañante escapó

Un violento accidente de tránsito caratulado como “cinematográfico” ocurrió en Río Gallegos pasadas las 16 horas de ayer sobre la avenida Crucero General Belgrano, cuando un vehículo Fiat Palio rojo que transitaba “a una velocidad sensiblemente superior a la permitida” perdió el control tras chocar contra un montículo de tierra. Como consecuencia del impacto, el rodado dio “entre dos a tres tumbos sobre la traza vial desprendiendo plásticos y partes metálicas a su paso hasta quedar muy peligrosamente apoyada sobre sus cuatro ruedas en medio de la calle”. En el interior del habitáculo viajaban dos acompañantes, un joven y una mujer. Tras el siniestro, peritos de la unidad segunda y efectivos de la comisaría quinta intervinieron de urgencia en el lugar. A los investigadores les llamó la atención la actitud asumida por el muchacho tras el impacto, quien “decidió abandonar el sector a pie antes de que llegaran los patrulleros”, mientras que la joven accidentada permaneció al costado de la vereda con contusiones y dolores, siendo asistida por los vecinos de la zona antes de que el nosocomio regional evaluara la gravedad de sus lesiones.