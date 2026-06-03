Conferencia ARPEL 2026: Buenos Aires es epicentro del debate energético regional

La capital argentina fue sede de la octava edición de la Conferencia ARPEL 2026, el encuentro que reúne a referentes del petróleo, gas y energías renovables de más de 30 países de América Latina y el Caribe bajo el lema “Juntos somos energía”.

Uno de los protagonistas del evento fue Horacio Marín, quien destacó el potencial de Vaca Muerta para transformar el panorama energético argentino.

Según explicó, el incremento de la producción de gas asociado al petróleo permitiría reducir costos energéticos, impulsar nuevas inversiones industriales y fortalecer la competitividad del sector.

Además, resaltó los avances del proyecto Argentina GNL, una iniciativa que busca posicionar al país entre los principales exportadores mundiales de gas natural licuado.

Energía, innovación, inversiones y el futuro de Vaca Muerta marcaron la agenda de una conferencia que reunió a empresas, especialistas y organismos internacionales para debatir los desafíos energéticos de la región.