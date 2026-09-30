Confirmado: 141 trabajadores de Autofarma continúan en sus puestos tras la negociación

En entrevista con Radio LU12, el secretario de Estado de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Javier Aravena, brindó detalles sobre la resolución del conflicto laboral del grupo Autofarma, el cierre de la situación de los exempleados de Carrefour y los compromisos paritarios del sector público.

Respecto a la continuidad de los 141 empleados de Autofarma, Aravena confirmó que este jueves se ratificará el acuerdo alcanzado por el gobernador Claudio Vidal con cuatro grupos económicos: “Mañana vamos a ratificar lo expresado al gobernador… el compromiso de que los 141 trabajadores de Autofarma van a continuar trabajando en cada una de las farmacias donde lo venían haciendo”. Explicó que la intervención estatal comenzó a mediados de agosto ante una indefinición comercial que amenazaba con el cierre de las sucursales en la provincia, y destacó las gestiones para atraer inversores que permitan garantizar la estabilidad de empleados con mayor antigüedad.

Por otro lado, al ser consultado sobre el caso Carrefour, el funcionario aclaró que el conflicto concluyó con un grupo reducido de trabajadores que consintieron sus indemnizaciones, luego de que otros se acogieran a la jubilación o se reubicaran en diferentes sectores. Asimismo, ratificó la fecha para la reapertura de la negociación paritaria con los trabajadores de la administración pública provincial: “Cuando cerramos paritarias el primer semestre pactamos en esas paritarias darle continuidad a la segunda quincena de octubre”.

Finalmente, sobre su agenda institucional en Río Turbio, Aravena anunció que mantendrá reuniones con la intervención y los gremios de YCRT para gestionar un encuadramiento previsional especial para el sector ferroviario: “Estamos trabajando a ver si podemos consolidar un encuadramiento de tareas en todo el complejo ferroviario… para que los trabajadores que prestan servicio en ese complejo puedan acceder anticipadamente a la jubilación… en una tarea que es riesgosa, es penosa, genera envejecimiento prematuro”.