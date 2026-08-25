El comisario Cristian Garay confirmó en La Mañana de LU12 que Agustina Ríos, la joven de 22 años cuya desaparición había sido denunciada en Río Gallegos, apareció y fue trasladada al Hospital Regional.
En diálogo con Pablo Manuel y Victoria Lescano, Garay explicó que la Policía había iniciado un operativo de búsqueda luego de recibir la denuncia y que se realizaron distintas diligencias, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad.
La joven permanece bajo atención médica y se investigan las circunstancias en las que fue encontrada. El comisario señaló además que, por el momento, se preservará información sobre el caso por respeto a la familia.
Durante la entrevista también se refirió a la búsqueda de otros dos vecinos de Río Gallegos que continúan desaparecidos y confirmó que durante el fin de semana se realizaron nuevos rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.
📻 La Mañana de LU12
📍 Río Gallegos, Santa Cruz
🎙️ Entrevista a comisario Cristian Garay
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