Conmoción en la cumbia santafesina: murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

La muerte del músico y acordeonista santafesino Marcos Camino, integrante histórico y fundacional de la reconocida agrupación de cumbia Los Palmeras, generó conmoción y tristeza a los 75 años de edad. Según los primeros reportes de la Policía de Santa Fe, el hecho se produjo en las primeras horas de la tarde del martes y los indicios señalan que se habría quitado la vida, en un contexto donde trascendieron versiones sobre un complicado cuadro de salud. El programa analizó la extensa trayectoria del referente de la música popular, destacando sus más de cinco décadas de carrera y su impronta en las presentaciones en vivo de la banda, recordando su figura al señalar que “era acordeonista, pero además también era el líder, uno de los líderes de Los Palmeras fundadores, de los más simpáticos en el escenario”. Asimismo, durante la transmisión se rememoraron las emblemáticas presentaciones del grupo tanto en Río Gallegos y distintos puntos de la provincia de Santa Cruz como en eventos de escala continental, mencionando su actuación previa en la final de la Copa Sudamericana disputada por Colón de Santa Fe como “uno de los momentos previos a un partido de los más conmovedores” de la historia del fútbol.