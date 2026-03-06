Conocé cómo anotarte para ser la tercera silla de Fuera del Aire

El primer programa de streaming de La Opinión Austral lanzó una convocatoria para sumar a un nuevo participante al ciclo conducido por Dalma Vidal y Cande Márquez.

La propuesta invita a quienes están del otro lado a ocupar la “tercera silla”, un espacio rotativo dentro del programa que permite integrar nuevas voces y experiencias al panel.

“Queremos sumarte como la tercera silla de esta silla que rota”, expresó Dalma Vidal al presentar la iniciativa durante la transmisión.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años que quieran participar del programa y formar parte del streaming.