La gerenta de Extensión de Red de Distrigas, Yamila Robles, informó que de los 90 mil metros de caño adquiridos, 30 mil metros están destinados a Río Gallegos. La obra en el barrio 22 de septiembre sigue su curso con la llegada del tercer camión de caños, de una serie de siete, que abastecerán también a otros barrios y localidades de la provincia.
