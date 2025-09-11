Continúa el avance de la red de gas en Río Gallegos

La gerenta de Extensión de Red de Distrigas, Yamila Robles, informó que de los 90 mil metros de caño adquiridos, 30 mil metros están destinados a Río Gallegos. La obra en el barrio 22 de septiembre sigue su curso con la llegada del tercer camión de caños, de una serie de siete, que abastecerán también a otros barrios y localidades de la provincia.

