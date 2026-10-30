Continúa el velorio de José y Leo en el Club Talleres: Río Gallegos los despide con profundo dolor

Río Gallegos atraviesa horas de profundo dolor por la despedida de José y Leo, los dos niños que fueron encontrados este jueves luego de cinco días de intensa búsqueda en la zona de Palermo Aike. Sus restos son velados en el Club Talleres, institución que los acompañó desde pequeños y donde compartieron su pasión por el fútbol.

Desde el jueves por la noche, familiares, amigos, profesores y compañeros se acercaron para darles el último adiós. El club permaneció abierto durante toda la madrugada y se convirtió en un espacio de encuentro, acompañamiento y contención para las familias.

El Gobierno de Santa Cruz decretó dos días de duelo provincial y distintas localidades se sumaron a las muestras de acompañamiento. Está previsto que los cuerpos sean trasladados al cementerio local durante la tarde de este viernes. Una comunidad entera los despide con tristeza y conmoción.

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