Continúa la búsqueda de César Aguilar Pérez en Río Gallegos

Continúa el operativo para encontrar a César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien permanece desaparecido desde la noche del domingo, cuando salió de su vivienda en el barrio El Faro de Río Gallegos.

En diálogo con LU12, el cronista Juan Suárez informó que los rastrillajes se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, con participación de efectivos de la Comisaría Sexta, el GEOR y la DDI. Las tareas se concentran en la zona comprendida entre las calles Juan Manuel de Rosas, Sapiola, Ricardo Sánchez y la Autopista, mientras los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de la persona buscada.

“El operativo de búsqueda continúa cuatro días después de esta desaparición”, señaló el periodista, quien además explicó que la DDI recorre domicilios para solicitar registros de cámaras particulares que puedan aportar información sobre los últimos movimientos de Aguilar Pérez.

Durante la cobertura también se destacó que el hombre trabaja en una cooperativa del Hospital Regional Río Gallegos y que la búsqueda se desarrolla en medio de las bajas temperaturas que afectan a la capital santacruceña. El móvil remarcó la expectativa de familiares y de los equipos de búsqueda, con la esperanza de que el vecino sea encontrado en buen estado de salud.