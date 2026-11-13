Continúan los allanamientos por narcotráfico y lavado: secuestraron otra camioneta en Río Gallegos

La Policía de Santa Cruz realizó un nuevo procedimiento en una vivienda de la calle Dr. Luis Pampliega 3196, donde secuestró una Ford F100 modelo 1994 que había pertenecido a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, investigado en la causa.

Sin embargo, el vehículo actualmente pertenece a otra persona, quien fue identificada durante el operativo y aseguró no tener ningún vínculo con la investigación. “La camioneta es mía, en algún momento fue de ellos, tendré que reclamar”, manifestó al móvil de La Opinión Austral.

El actual propietario anticipó que recurrirá a la Justicia para solicitar la restitución de la camioneta.

El procedimiento se suma a los 27 allanamientos realizados en el marco de la investigación federal, que ya dejaron 15 vehículos y cinco camiones secuestrados.